F1 | la rivincita di Sergio Perez Un successo dedicato a chi lo ha scaricato troppo in fretta

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 dicembre 2020)e Racing Point vincono il Gran Premio di Sakhir, penultimo atto del Mondiale di F1 2020. Il messicano ha saputo approfittare degli errori dei rivali e recuperare dopo un contatto nel primo giro. Ricordiamo infatti che, alla staccata di curva 4, il compagno di box del canadese Lance Stroll è rimasto coinvolto in un incidente, causato dal monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Ilodierno potrebbe cambiare la carriera dell’alfiere della Racing Point., meritatamente primo nella corsa odierna, potrebbe non essere al via del Mondiale 2021. Non dimentichiamo infatti che il contratto che lo lega alla compagine britannica terminerà la settimana prossima con l’epilogo della stagione. Il messicano, rimpiazzato il prossimo anno dal tedesco Sebastian Vettel (ora in Ferrari), non ha nascosto alla stampa la ...