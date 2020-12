F1, George Russell ha umiliato Valtteri Bottas. Ma il finlandese è il gregario ideale per Lewis Hamilton… (Di domenica 6 dicembre 2020) Deciso e con classe. Il britannico George Russell aveva messo in scena un qualcosa di fantastico a Sakhir, sede del penultimo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato nel deserto, il nuovo layout e il peso di guidare la W11 Mercedes, eredità di Lewis Hamilton (positivo al Covid-19), non hanno intimorito di certo George. Al via la partenza è stata perfetta e il ritmo inarrivabile. Non poteva credere ai suoi occhi Valtteri Bottas, che fin dal primo metro di questa corsa soffriva terribilmente la prestazione del “nuovo arrivato” a Brackley. Purtroppo però è stato il box a combinare un vero e proprio pasticcio: a Russell per sbaglio viene stata montata una gomma di gara di Bottas (la posteriore sinistra) e dopo un giro è stato nuovamente chiamato ai ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) Deciso e con classe. Il britannicoaveva messo in scena un qualcosa di fantastico a Sakhir, sede del penultimo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato nel deserto, il nuovo layout e il peso di guidare la W11 Mercedes, eredità diHamilton (positivo al Covid-19), non hanno intimorito di certo. Al via la partenza è stata perfetta e il ritmo inarrivabile. Non poteva credere ai suoi occhi, che fin dal primo metro di questa corsa soffriva terribilmente la prestazione del “nuovo arrivato” a Brackley. Purtroppo però è stato il box a combinare un vero e proprio pasticcio: aper sbaglio viene stata montata una gomma di gara di(la posteriore sinistra) e dopo un giro è stato nuovamente chiamato ai ...

kolimavitalic : George Russell dopo l' Errore del team Mercedes @F1 #SakhirGP #FUnoAT - OA_Sport : F1, George Russell ha umiliato Valtteri Bottas. Ma il finlandese è il gregario ideale per Lewis Hamilton… - SancheSancez : Cè da dire che la macchina è stato collaudato da Hamilton e il suo ingegnere...nulla da togliere a George Russell t… - lettiesnow_ : Mi dispiace veramente tanto per George Russell ??#SakhirGP - RaffaeleBuono6 : George Russell il miglior pilota in F1. Altro che Hamilton! Mercedes ridicola... -