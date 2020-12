F1, Ferrari: che pianto! Leclerc out, Vettel fuori dalla zona punti. Ennesima domenica umiliante (Di lunedì 7 dicembre 2020) La Ferrari non vede l’ora di concludere questo 2020 davvero da incubo. Non appena prova ad illudersi che il peggio sia stato messo alle spalle ecco la dura realtà si ripresenta puntuale ed inesorabile. Il Gran Premio di Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale di F1 2020, scrive un’altra pagina davvero scialba della stagione della scuderia di Maranello. E pensare che, come detto, prima del via si sognava addirittura il podio. Charles Leclerc nelle qualifiche di ieri era stato in grado di andare sopra i limiti della sua SF1000, centrando una quarta posizione, e quindi una seconda fila, davvero stellare. Forse anche per questo il monegasco oggi è partito con la lancia in resta come i cavalieri medievali. Per sua sfortuna, tuttavia, il classe 1997 ha rischiato troppo in curva 4, andando a centrare Sergio Perez (queste sì che sono delle sliding doors ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020) Lanon vede l’ora di concludere questo 2020 davvero da incubo. Non appena prova ad illudersi che il peggio sia stato messo alle spalle ecco la dura realtà si ripresenta puntuale ed inesorabile. Il Gran Premio di Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale di F1 2020, scrive un’altra pagina davvero scialba della stagione della scuderia di Maranello. E pensare che, come detto, prima del via si sognava addirittura il podio. Charlesnelle qualifiche di ieri era stato in grado di andare sopra i limiti della sua SF1000, centrando una quarta posizione, e quindi una seconda fila, davvero stellare. Forse anche per questo il monegasco oggi è partito con la lancia in resta come i cavalieri medievali. Per sua sfortuna, tuttavia, il classe 1997 ha rischiato troppo in curva 4, andando a centrare Sergio Perez (queste sì che sono delle sliding doors ...

