F1, Antonio Giovinazzi: “Il tredicesimo posto era probabilmente il massimo che potevamo ottenere” (Di domenica 6 dicembre 2020) Antonio Giovinazzi commenta la propria prestazione al termine del Gran Premio di Sahkir, penultimo atto del Mondiale di F1 2020. L’italiano di casa Alfa Romeo completa al 13 posto la seconda competizione della stagione all’interno del Bahrain International Circuit. Il nostro connazionale chiude il round arabo alle spalle del tedesco Sebastian Vettel, unica Ferrari arrivata al traguardo. Il compagno di box di Kimi Raikkonen ha espresso la propria opinione in merito all’evento appena concluso, consapevole delle proprie possibilità. Il pugliese ha dichiarato ai microfoni della propria squadra: “Il tredicesimo posto era probabilmente il massimo che potevamo ottenere questa sera. Concludere davanti ai nostri rivali e mettersi dietro ad una Ferrari è quello ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020)commenta la propria prestazione al termine del Gran Premio di Sahkir, penultimo atto del Mondiale di F1 2020. L’italiano di casa Alfa Romeo completa al 13la seconda competizione della stagione all’interno del Bahrain International Circuit. Il nostro connazionale chiude il round arabo alle spalle del tedesco Sebastian Vettel, unica Ferrari arrivata al traguardo. Il compagno di box di Kimi Raikkonen ha espresso la propria opinione in merito all’evento appena concluso, consapevole delle proprie possibilità. Il pugliese ha dichiarato ai microfoni della propria squadra: “Ilerailcheottenere questa sera. Concludere davanti ai nostri rivali e mettersi dietro ad una Ferrari è quello ...

Mauro58759802 : @Anto_Giovinazzi @SChecoPerez @alfaromeoracing Bravo Antonio?? - AustoniManuel : @Anto_Giovinazzi @SChecoPerez @alfaromeoracing Bravo Antonio,il tuo campionato è su Iceman. - F1Fan26 : Antonio Giovinazzi out of turn 3 #SakhirGP #F1 #WTF1 - UnaTifosa : A pochi minuti dalla partenza volevo ricordarvi che Antonio Giovinazzi è uno dei piloti più belli in griglia ????????e… - F1racing : RESULTS P15 Kimi Raikkonen / Alfa Romeo 16 Antonio Giovinazzi / Alfa Romeo 17 Kevin Magnussen / Haas 18* Sergio Pe… -