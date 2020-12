F1 | Alexander Albon | “Gara molto strana | il 6° posto non è male ma speravamo di fare meglio”

Leggi su oasport

(Di domenica 6 dicembre 2020) Oggi, domenica 6 dicembre, è terminato il fine settimana del GP di Sakhir, sedicesimo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato del Bahrain la vittoria è andata alla Racing Point del messicano Sergio Perez. Per la Red Bull si registrano il sestodied il ritiro di Max Verstappen. I due piloti hanno parlato al sito ufficiale della scuderia assieme a Christian Horner. Così: “E’ stata una garae frammentaria e non sono proprio sicuro di come si sia svolto tutto, ma salire dal 12° al 6°non è, madi più oggi. Ci aspettavamo di essere lenti sui rettilinei e siamo riusciti a stare con le altre vetture solo quando avevamo il DRS, ma è stato così ...