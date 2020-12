F 2 | Mick Schumacher è campione del mondo

Leggi su itasportpress

(Di domenica 6 dicembre 2020)si è laureatodeldi F.2. Nell'ultima gara della stagione pazzesca al Sakhir: Schumi jr. chiude al 18° posto la Sprint Race ma è iridato 2020, con Ilott che lotta ma crolla nel finale. Il tedesco festeggia anche così il suo passaggio in F1 con la Haas per il prossimo campionato. E' un grande risultato della Ferrari Driver Academy. Il tedesco alla fine è apparso molto emozionato: “Grande gara - ha dettosubito dopo la corsa - devo tutto al mio team. Vincere così è stato difficile, sono stato aggressivo in frenata e ho compromesso la gomma, Ilott aveva un ottimo ritmo, ho cercato di mantenere il mio, ma era impossibile, ho avuto paura a rientrare, ma abbiamo deciso di farlo ed è andata bene. Sono emozionato, ci vorrà qualche giorno per realizzare che sono ...