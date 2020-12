Evanescence, il nuovo album “The bitter truth” in uscita il 26 marzo 2021 (Di domenica 6 dicembre 2020) A 10 anni di distanza dall’ultimo disco di inediti, gli Evanescence tornano con il nuovo album The bitter Thruth” (Sony Music), in uscita il 26 marzo 2021! E’ possibile pre-ordinare il disco, disponibile in versione digitale, CD, doppio vinile e nella speciale versione Limited Edition Deluxe contenente un CD, una rivista, un poster e una musicassetta con esclusivi contenuti audio del making of di “The bitter truth”. Quest’anno gli Evanescence hanno già pubblicato i tre brani “Wasted On You”, “The Game Is Over”, “Use My Voice”, a si aggiunge il nuovo singolo “Yeah Right”. Dominato dalla presenza di chitarre e atmosfere epiche, “The ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 dicembre 2020) A 10 anni di distanza dall’ultimo disco di inediti, glitornano con ilTheThruth” (Sony Music), inil 26! E’ possibile pre-ordinare il disco, disponibile in versione digitale, CD, doppio vinile e nella speciale versione Limited Edition Deluxe contenente un CD, una rivista, un poster e una musicassetta con esclusivi contenuti audio del making of di. Quest’anno glihanno già pubblicato i tre brani “Wasted On You”,Game Is Over”, “Use My Voice”, a si aggiunge ilsingolo “Yeah Right”. Dominato dalla presenza di chitarre e atmosfere epiche,...

