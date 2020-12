Esonda il fiume, decine di famiglie sfollate. Cosa sta succedendo (Di domenica 6 dicembre 2020) Continua il maltempo in Italia. Allerta meteo da parte della Protezione Civile, il rischio si estende su molte regioni italiane. E nelle ultime ore Repubblica ha diffuso la notizia dell’Esondazione del fiume Panaro, evento che ha dato il via alle evacuazioni degli abitanti nella zona tra Gaggio e Nonantola, nel modenese. Sul posto i vigili del fuoco e il personale dell’Aipo. Non potevano che essere allestite velocemente le tre strutture preposte all’accoglienza delle famiglie sfollate in seguito all’Esondazione del fiume, che ha provocato ingenti danni alle abitazioni. Molti abitanti al momento hanno trovato accoglienza nelle aree di Castelfranco Emilia ovvero il PalaReggiani, la Palestra delle Scuole Guinizelli e la Palestra delle Scuole Rosse.



. E nel frattempo dal sito ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 6 dicembre 2020) Continua il maltempo in Italia. Allerta meteo da parte della Protezione Civile, il rischio si estende su molte regioni italiane. E nelle ultime ore Repubblica ha diffuso la notizia dell’zione delPanaro, evento che ha dato il via alle evacuazioni degli abitanti nella zona tra Gaggio e Nonantola, nel modenese. Sul posto i vigili del fuoco e il personale dell’Aipo. Non potevano che essere allestite velocemente le tre strutture preposte all’accoglienza dellein seguito all’zione del, che ha provocato ingenti danni alle abitazioni. Molti abitanti al momento hanno trovato accoglienza nelle aree di Castelfranco Emilia ovvero il PalaReggiani, la Palestra delle Scuole Guinizelli e la Palestra delle Scuole Rosse.. E nel frattempo dal sito ...

Corriere : Maltempo: esonda il fiume Panaro, Brennero chiuso, in Veneto crolla un ponte - Corriere : Maltempo: esonda il fiume Panaro, Brennero chiuso, in Veneto crolla un ponte - sergimagugliani : Esonda fiume Panaro e Tiepido nella zona di Fassalta: evacuate famiglie - bizcommunityit : Maltempo: esonda il fiume Panaro (e il Po sale sopra i 2,5 metri), Brennero chiuso. In Veneto crolla un ponte - MoliPietro : Esonda fiume Panaro e Tiepido nella zona di Fassalta: evacuate famiglie -