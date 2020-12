Esonda fiume Panaro, evacuazioni nel Modenese (Di domenica 6 dicembre 2020) Il fiume Panaro ha rotto una parte di argine nella zona tra Gaggio, frazione del Comune di Castelfranco Emilia. Sono state evacuate venti famiglie. Sul posto vigili del fuoco e i tecnici della protezione civile. Il personale dell’Aipo sta intervenendo sull’argine. col/vbo/r su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 6 dicembre 2020) Ilha rotto una parte di argine nella zona tra Gaggio, frazione del Comune di Castelfranco Emilia. Sono state evacuate venti famiglie. Sul posto vigili del fuoco e i tecnici della protezione civile. Il personale dell’Aipo sta intervenendo sull’argine. col/vbo/r su Il Corriere della Città.

