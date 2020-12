Eredivisie, l’AZ crolla in casa contro il Groningen alla prima dopo l’esonero di Slot (Di domenica 6 dicembre 2020) Ha fatto scalpore nel weekend la notizia dell’esonero di Arne Slot, tecnico dell’AZ Alkmaar. Slot stava avendo ottimi risultati sia in Eredivisie che in Europa League, dove ha strappato 4 punti nelle due gare contro il Napoli. Nel pomeriggio di sabato sono emersi maggiori dettagli sulle motivazioni della decisione del club, ma la prima partita del dopo-Slot è andata molto male. l’AZ ha perso per 2-1 in casa contro il Groningen nell’undicesimo turno di Eredivisie, non è bastato al 21? il gol del vantaggio di Koopmeiners. A inizio ripresa è stato espulso per somma di ammonizioni Fredrik Midtsjo, e nel giro di cinque minuti gli ospiti hanno ribaltato il ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020) Ha fatto scalpore nel weekend la notizia deldi Arne, tecnico delAlkmaar.stava avendo ottimi risultati sia inche in Europa League, dove ha strappato 4 punti nelle due gareil Napoli. Nel pomeriggio di sabato sono emersi maggiori dettagli sulle motivazioni della decisione del club, ma lapartita delè andata molto male.ha perso per 2-1 inilnell’undicesimo turno di, non è bastato al 21? il gol del vantaggio di Koopmeiners. A inizio ripresa è stato espulso per somma di ammonizioni Fredrik Midtsjo, e nel giro di cinque minuti gli ospiti hanno ribaltato il ...

