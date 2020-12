Emergenza Covid, a Napoli strisce blu gratis per medici, infermieri e volontari (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Sospeso per tutto il mese di dicembre il pagamento della sosta sulle strisce blu per particolari categorie di lavoratori, operatori e volontari” a comunicarlo è il Vice sindaco di Napoli, Enrico Panini. La Giunta de Magistris ha approvato una delibera, a firma del Vicesindaco con delega ai trasporti Enrico Panini, con la quale viene prevista, inizialmente fino al 31 dicembre 2020, la sosta libera e gratuita nelle aree a pagamento senza custodia (cd. strisce blu) nei settori per residenti, su tutto il territorio cittadino, a specifiche categorie di lavoratori, operatori, volontari obbligate di fatto ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto in considerazione della tipologia del loro lavoro, degli orari di svolgimento, della ridefinizione degli ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “Sospeso per tutto il mese di dicembre il pagamento della sosta sulleblu per particolari categorie di lavoratori, operatori e” a comunicarlo è il Vice sindaco di, Enrico Panini. La Giunta de Magistris ha approvato una delibera, a firma del Vicesindaco con delega ai trasporti Enrico Panini, con la quale viene prevista, inizialmente fino al 31 dicembre 2020, la sosta libera e gratuita nelle aree a pagamento senza custodia (cd.blu) nei settori per residenti, su tutto il territorio cittadino, a specifiche categorie di lavoratori, operatori,obbligate di fatto ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto in considerazione della tipologia del loro lavoro, degli orari di svolgimento, della ridefinizione degli ...

