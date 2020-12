Elisabetta Gregoraci, l’ultima notte al GF Vip della showgirl (Di domenica 6 dicembre 2020) Le ultime ore di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip Dopo il Cucurio, l’aspetta l’ultima notte al Grande Fratello Vip. Lei è Elisabetta Gregoraci, una delle concorrenti più discusse e seguite di questa edizione numero 5 del Grande Fratello Vip. La showgirl ha deciso, dopo il prolungamento del programma sino a febbraio 2021, di andare via dal reality per passare il Natale con suo figlio Nathan. A nulla sono servite le parole di Alfonso Signorini di venerdì scorso per convincerla durante la puntata a continuare il reality, facendola andare persino in studio. L’unica cosa è stata che Elisabetta invece di lasciare venerdì stesso la casa del GF Vip la lascerà domani, lunedì 7 dicembre. Al contrario di Francesco Oppini che invece è andato via la ... Leggi su 361magazine (Di domenica 6 dicembre 2020) Le ultime ore dial Grande Fratello Vip Dopo il Cucurio, l’aspettaal Grande Fratello Vip. Lei è, una delle concorrenti più discusse e seguite di questa edizione numero 5 del Grande Fratello Vip. Laha deciso, dopo il prolungamento del programma sino a febbraio 2021, di andare via dal reality per passare il Natale con suo figlio Nathan. A nulla sono servite le parole di Alfonso Signorini di venerdì scorso per convincerla durante la puntata a continuare il reality, facendola andare persino in studio. L’unica cosa è stata cheinvece di lasciare venerdì stesso la casa del GF Vip la lascerà domani, lunedì 7 dicembre. Al contrario di Francesco Oppini che invece è andato via la ...

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - LucreziaMangino : RT @GretaSmara: Elisabetta Gregoraci grazie grazie grazie ?? #GFVIP #gregorelli - fabio95126130 : RT @dea_channel: le divina Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci cantano vattene amore al GFVip ?????????? - LucreziaMangino : RT @GretaSmara: Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli grazie di tutto ?? #gregorelli - eeffettodomino : RT @GretaSmara: Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli grazie di tutto ?? #gregorelli -