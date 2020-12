“Dormo nelle cantine”. Achille Lauro, la confessione del cantante. Fan preoccupati: “Che succede?” (Di domenica 6 dicembre 2020) Si racconta Achille Lauro e come sempre sconvolge: “Sono tornato completamente cambiato – aggiunge il cantautore – da questo viaggio negli anni ’20. La mia concezione di fare musica e? sconvolta, tutto cio? che pensavo prima si e? capovolto. Inizialmente mi concentravo solo sulla mia ossessione di seguire da vicino tutti i minimi dettagli del lavoro. Oggi, grazie a questa trilogia ’69 – ’90 – ’20, ho capito che e? stato tutto solo l’entre?e di quello che sto per proporre”. Party ruggenti paillettes, black swing, vestiti gessati, questo e? il mood del nuovo album di Achille Lauro: 1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band, in uscita il 4 dicembre su tutte le piattaforme digitali e negli store in formato cd e vinile. Il side project chiude la trilogia di repack del passato: 1990, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 6 dicembre 2020) Si raccontae come sempre sconvolge: “Sono tornato completamente cambiato – aggiunge il cantautore – da questo viaggio negli anni ’20. La mia concezione di fare musica e? sconvolta, tutto cio? che pensavo prima si e? capovolto. Inizialmente mi concentravo solo sulla mia ossessione di seguire da vicino tutti i minimi dettagli del lavoro. Oggi, grazie a questa trilogia ’69 – ’90 – ’20, ho capito che e? stato tutto solo l’entre?e di quello che sto per proporre”. Party ruggenti paillettes, black swing, vestiti gessati, questo e? il mood del nuovo album di: 1920 –& The Untouchable Band, in uscita il 4 dicembre su tutte le piattaforme digitali e negli store in formato cd e vinile. Il side project chiude la trilogia di repack del passato: 1990, ...

