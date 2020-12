Donna muore per Covid, i vicini entrano in casa e le rubano 14mila euro (Di domenica 6 dicembre 2020) Una Donna di 74 anni muore per Covid. I vicini si introducono nella sua abitazione e le rubano 14mila euro in contanti. E’ questa l’accusa con cui la Polizia di Trento ha denunciato un uomo e una Donna residenti in città. Il denaro è stato restituito agli eredi. Trento, Donna muore di Covid: vicini rubano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 6 dicembre 2020) Unadi 74 anniper. Isi introducono nella sua abitazione e lein contanti. E’ questa l’accusa con cui la Polizia di Trento ha denunciato un uomo e unaresidenti in città. Il denaro è stato restituito agli eredi. Trento,diL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

