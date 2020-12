‘Domenica Live’, la verità di Pietro Delle Piane sulla rottura con Antonella Elia: “Sono disperato per averla delusa” (Di domenica 6 dicembre 2020) Pietro Delle Piane, ormai ex fidanzato di Antonella Elia, ha deciso di dire la sua nel salotto di Barbara D’Urso, in merito alla recente rottura con la showgirl. Se Antonella, opinionista al Grande Fratello Vip, ha raccontato in trasmissione di aver ufficialmente chiuso i rapporti con Pietro, al contrario, l’attore ha voluto sottolineare a Domenica Live che è ancora profondamente innamorato di lei. Pietro, durante l’intervista, ha voluto ammettere di essere stato lui a riportare ad Antonella quanto sentito dire dietro le quinte di Pomeriggio 5 da Stefania Orlando e Milena Miconi, nei confronti della compagna, ossia che è una provocatrice professionista ed è una persona molto aggressiva. A tal proposito, l’attore si è ... Leggi su isaechia (Di domenica 6 dicembre 2020), ormai ex fidanzato di, ha deciso di dire la sua nel salotto di Barbara D’Urso, in merito alla recentecon la showgirl. Se, opinionista al Grande Fratello Vip, ha raccontato in trasmissione di aver ufficialmente chiuso i rapporti con, al contrario, l’attore ha voluto sottolineare a Domenica Live che è ancora profondamente innamorato di lei., durante l’intervista, ha voluto ammettere di essere stato lui a riportare adquanto sentito dire dietro le quinte di Pomeriggio 5 da Stefania Orlando e Milena Miconi, nei confronti della compagna, ossia che è una provocatrice professionista ed è una persona molto aggressiva. A tal proposito, l’attore si è ...

