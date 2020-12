Domenica In, Massimo Boldi lancia lo scoop: “Siamo tornati insieme” (Di domenica 6 dicembre 2020) Una delle coppie più amate del cinema italiano si racconta nello studio di Domenica In. Ospiti di Mara Venier, Massimo Boldi e Christian De Sica affrontano diversi argomenti, dalla carriera sul set allo speciale rapporto che li lega. Ma nel corso della chiacchierata scoppia il gossip su Massimo Boldi: l’annuncio dell’attore viene accolto con felicità dalla conduttrice. Torna la coppia dei cinepanettoni Come ogni Natale che si rispetti, anche quest’anno è in arrivo un cinepanettone targato Massimo Boldi e Christian De Sica. I due attori, nonostante la pandemia in corso, hanno voluto fare compagnia agli italiani: il loro nuovo film, In vacanza su Marte, regia di Neri Parenti, sarà visibile solo sulle piattaforme on-line. Decisione sofferta ma inevitabile, considerata la ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 6 dicembre 2020) Una delle coppie più amate del cinema italiano si racconta nello studio diIn. Ospiti di Mara Venier,e Christian De Sica affrontano diversi argomenti, dalla carriera sul set allo speciale rapporto che li lega. Ma nel corso della chiacchierata scoppia il gossip su: l’annuncio dell’attore viene accolto con felicità dalla conduttrice. Torna la coppia dei cinepanettoni Come ogni Natale che si rispetti, anche quest’anno è in arrivo un cinepanettone targatoe Christian De Sica. I due attori, nonostante la pandemia in corso, hanno voluto fare compagnia agli italiani: il loro nuovo film, In vacanza su Marte, regia di Neri Parenti, sarà visibile solo sulle piattaforme on-line. Decisione sofferta ma inevitabile, considerata la ...

g_de_dionigi : giro zapping #tv domenica pom giri su #la7 la @myrtamerlino che parla ... del #vaccino e del suo costo giri su… - siviwow : RT @Blu09765054: Buongiorno e buona, serena domenica a tutti. Buon lavoro sempre chi anche oggi è impegnato in qualunque lavoro e agli amma… - clikservernet : Domenica In: ospiti Christian De Sica, Massimo Boldi e il fratello di Diego Armando Maradona, oggi su Rai1 - Noovyis : (Domenica In: ospiti Christian De Sica, Massimo Boldi e il fratello di Diego Armando Maradona, oggi su Rai1) Playh… - carmelojp : Ho visto 30 secondi di Domenica In con Massimo Boldi e Christian De Sica e ho provato imbarazzo per loro -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Massimo Da domenica massimo 30 fedeli a Messa, il ricorso del vescovi francesi Avvenire Anche domenica il Calendario dell’Avvento GameStop: il 6 dicembre tocca a DOOM e Avengers

Continuano le offerte natalizie dedicate ai videogiocatori. E lo fanno con quelle legate al tradizionale Calendario dell'Avvento GameStop, avviato il ...

Domenica In, Massimo Boldi lancia lo scoop: “Siamo tornati insieme”

Una delle coppie più amate del cinema italiano si racconta nello studio di Domenica In. Ospiti di Mara Venier, Massimo Boldi e Christian De Sica affrontano diversi argomenti, dalla carriera sul set al ...

Continuano le offerte natalizie dedicate ai videogiocatori. E lo fanno con quelle legate al tradizionale Calendario dell'Avvento GameStop, avviato il ...Una delle coppie più amate del cinema italiano si racconta nello studio di Domenica In. Ospiti di Mara Venier, Massimo Boldi e Christian De Sica affrontano diversi argomenti, dalla carriera sul set al ...