Domenica In, Maradona nel ricordo del fratello Hugo: “Ci ha aiutato tanto” (Di domenica 6 dicembre 2020) A Domenica In va in scena il commosso ricordo di Diego Armando Maradona, venuto a mancare il 25 novembre. In video-collegamento da Napoli con Mara Venier c’è il fratello Hugo che, in lacrime, non si dà pace per la grave perdita. “È stato un fratello, un secondo padre“, le sue parole in mezzo al pianto. Il ricordo di Maradona La morte di Diego Armando Maradona è una ferita ancora aperta per il mondo del calcio e non solo. Continuano, a distanza di giorni dalla drammatica perdita, i messaggi di cordoglio e le testimonianze di affetto nei confronti del campione, ex giocatore del Napoli e della nazionale argentina. Così come è incolmabile il vuoto lasciato nella sua famiglia. In video-collegamento da Napoli con Domenica ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 6 dicembre 2020) AIn va in scena il commossodi Diego Armando, venuto a mancare il 25 novembre. In video-collegamento da Napoli con Mara Venier c’è ilche, in lacrime, non si dà pace per la grave perdita. “È stato un, un secondo padre“, le sue parole in mezzo al pianto. IldiLa morte di Diego Armandoè una ferita ancora aperta per il mondo del calcio e non solo. Continuano, a distanza di giorni dalla drammatica perdita, i messaggi di cordoglio e le testimonianze di affetto nei confronti del campione, ex giocatore del Napoli e della nazionale argentina. Così come è incolmabile il vuoto lasciato nella sua famiglia. In video-collegamento da Napoli con...

AleStile_94 : Molto, molto commovente e delicato il ricordo di Diego a Domenica In da Mara Venier con 3 ospiti importanti: Ciro F… - glucavitiello : Quando dopo giorni, ti fermi a pensare e ancora non ti sembra possibile .... La domenica, il giorno di D10S… - bonacomerpanee : Ma io dico cosa c'entra domenica in con Maradona? Ce boh vabbè non commento - clikservernet : Domenica In: ospiti Christian De Sica, Massimo Boldi e il fratello di Diego Armando Maradona, oggi su Rai1 - Noovyis : (Domenica In: ospiti Christian De Sica, Massimo Boldi e il fratello di Diego Armando Maradona, oggi su Rai1) Playh… -