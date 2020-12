DIRETTA F1, GP Sakhir LIVE: si comincia, gara imprevedibile senza Hamilton. Ferrari all’attacco! (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 Dieci minuti al via della gara! Sale la tensione a Sakhir! Quali saranno le strategie scelte dai piloti? Posibles estrategias @pirellisport para el GP de Sakhir #SakhirGP pic.twitter.com/N7GyMaqMjX — #MotorLAT (@motorlat) December 6, 2020 17.58 Quest’anno la Mercedes ha dominato la scena con 13 vittorie sulle 15 gare disputate. 11 successi per Lewis Hamilton e 2 per Valtteri Bottas 17.57 Charles Leclerc cerca l’ultimo momento di concentrazione prima del via. Il monegasco sogna il podio a Sakhir! Charles Leclerc had a mega qualifying, but what can he do in this race? He starts P4#SakhirGP #F1 pic.twitter.com/DUCLDcICYE — Formula 1 (@F1) December 6, 2020 17.56 Domenica scorsa ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.00 Dieci minuti al via della! Sale la tensione a! Quali saranno le strategie scelte dai piloti? Posibles estrategias @pirellisport para el GP deGP pic.twitter.com/N7GyMaqMjX — #MotorLAT (@motorlat) December 6, 2020 17.58 Quest’anno la Mercedes ha dominato la scena con 13 vittorie sulle 15 gare disputate. 11 successi per Lewise 2 per Valtteri Bottas 17.57 Charles Leclerc cerca l’ultimo momento di concentrazione prima del via. Il monegasco sogna il podio a! Charles Leclerc had a mega qualifying, but what can he do in this race? He starts P4#GP #F1 pic.twitter.com/DUCLDcICYE — Formula 1 (@F1) December 6, 2020 17.56 Domenica scorsa ...

