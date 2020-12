DIRETTA F1, GP Sakhir LIVE: gara alle 18.10, Leclerc e la Ferrari per l’impresa (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA PRESENTAZIONE DELLA gara DI OGGI F1 OGGI: ORARIO DELLA gara E COME VEDERLA IN TV LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI Sakhir LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DI Sakhir CHARLES Leclerc: “HO FATTO TUTTO QUELLO CHE HO VOLUTO NEL MIO GIRO” SEBASTIAN VETTEL: “PERDEVO TANTO NEL SECONDO SETTORE, DOMANI LE GOMME FARANNO LA DIFFERENZA” MATTIA BINOTTO: “Leclerc E’ STATO STRAORDINARIO, DOMANI DAREMO TUTTO IN gara” Leclerc PORTA LA Ferrari OLTRE I PROPRI LIMITE: UN GIRO FANTASTICO NELLE QUALIFICHE A Sakhir Leclerc NETTAMENTE SUPERIORE A VETTEL NELLE QUALIFICHE: IL CONFRONTO STAGIONALE LEWIS HAMILTON CORRERA’ AD ABU DHABI? LA SUA PRESENZA E ‘ A ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA PRESENTAZIONE DELLADI OGGI F1 OGGI: ORARIO DELLAE COME VEDERLA IN TV LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DILA CRONACA DELLE QUALIFICHE DICHARLES: “HO FATTO TUTTO QUELLO CHE HO VOLUTO NEL MIO GIRO” SEBASTIAN VETTEL: “PERDEVO TANTO NEL SECONDO SETTORE, DOMANI LE GOMME FARANNO LA DIFFERENZA” MATTIA BINOTTO: “E’ STATO STRAORDINARIO, DOMANI DAREMO TUTTO INPORTA LAOLTRE I PROPRI LIMITE: UN GIRO FANTASTICO NELLE QUALIFICHE ANETTAMENTE SUPERIORE A VETTEL NELLE QUALIFICHE: IL CONFRONTO STAGIONALE LEWIS HAMILTON CORRERA’ AD ABU DHABI? LA SUA PRESENZA E ‘ A ...

SkySportF1 : ?? Bottas inizia a carburare (-30 ??#FP3) ?? Leclerc nella top-5, Vettel indietro I tempi ? - SkySportF1 : ? Eliminati in #Q2 Ocon, Albon, Vettel, Giovinazzi e Norris ? @Charles_Leclerc a 6 centesimi dalla Mercedes di… - SkySportF1 : ?? BOTTO VIOLENTISSIMO AL VIA (giro 2/57 ??) Coinvolto Grosjean, uscito dalla macchina divisa in due Il LIVE ?… - infoitsport : LIVE F1 GP Sakhir, Qualifiche in diretta: pole Bottas, Leclerc da applausi - NotizieIN : GP Sakhir Streaming F1 e Diretta TV, dove vedere Ferrari e orario Partenza Gara -