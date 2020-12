DIRETTA F1 | GP Sakhir LIVE | disastro Mercedes e Russell ‘sfavorito’! Leclerc penalizzato per l’incidente nel 1° giro

Leggi su oasport

(Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ORDINE D’ARRIVO DEL GP DILA CRONACA DEL GP DICHARLESDI 3 POSIZIONI AD ABU DHABI E 2 PUNTI SULLA PATENTE I MOTIVI DELLA PENALITA’ A CHARLESLE PAGELLE DEL GP DICHARLES: “HO FATTO UN ERRORE, VERSTAPPEN NON E’ ARRABBIATO” MAX VERSTAPPEN: “DISPIACE UN RITIRO NON PER COLPE PROPRIE” MATTIA BINOTTO: “FELICE PER LA VITTORIA DI MICK SCHUMACHER IN F2” LA CLASSIFICA MONDIALE PILOTI AGGIORNATA VIDEO GLI HIGHLIGHTS DEL GP DI19.52 Si chiude qui, dunque, un clamoroso GP di! Grazie per la cortese attenzione, ma rimanete con noi per analisi, cronache, video e dichiarazioni da ...