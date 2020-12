DIRETTA F1, GP Sakhir LIVE: disastro Mercedes e Russell danneggiato! Leclerc penalizzato per l’incidente nel 1° giro (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO DEL GP DI Sakhir LA CRONACA DEL GP DI Sakhir CHARLES Leclerc penalizzato DI 3 POSIZIONI AD ABU DHABI E 2 PUNTI SULLA PATENTE CHARLES Leclerc: “HO FATTO UN ERRORE, VERSTAPPEN NON E’ ARRABBIATO” MAX VERSTAPPEN: “DISPIACE UN RITIRO NON PER COLPE PROPRIE” MATTIA BINOTTO: “FELICE PER LA VITTORIA DI MICK SCHUMACHER IN F2” VIDEO GLI HIGHLIGHTS DEL GP DI Sakhir 19.52 Si chiude qui, dunque, un clamoroso GP di Sakhir! Grazie per la cortese attenzione, ma rimanete con noi per analisi, cronache, video e dichiarazioni da Sakhir! 19.50 Brutta serata per la Ferrari. Leclerc out subito, Vettel 12° e mai con un ritmo sufficiente 19.49 Incredibile il ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ORDINE D’ARRIVO DEL GP DILA CRONACA DEL GP DICHARLESDI 3 POSIZIONI AD ABU DHABI E 2 PUNTI SULLA PATENTE CHARLES: “HO FATTO UN ERRORE, VERSTAPPEN NON E’ ARRABBIATO” MAX VERSTAPPEN: “DISPIACE UN RITIRO NON PER COLPE PROPRIE” MATTIA BINOTTO: “FELICE PER LA VITTORIA DI MICK SCHUMACHER IN F2” VIDEO GLI HIGHLIGHTS DEL GP DI19.52 Si chiude qui, dunque, un clamoroso GP di! Grazie per la cortese attenzione, ma rimanete con noi per analisi, cronache, video e dichiarazioni da! 19.50 Brutta serata per la Ferrari.out subito, Vettel 12° e mai con un ritmo sufficiente 19.49 Incredibile il ...

SkySportF1 : ?? PEREZ VINCE UN GP PAZZO ?? ? Russell sfortunatissimo, Vettel fuori dalla top-10 I risultati ?… - SkySportF1 : ?? MICK SCHUMACHER È CAMPIONE DEL MONDO? ?? SUO IL TITOLO FORMULA 2 2020 ?? I risultati ? - SkySportF1 : ?? MERCEDES IN TOTALE CONFUSIONE (58/87 ??) ?? Perez passa in testa, Russell e Bottas nella top-5 I tempi?… - zazoomblog : LIVE F1 GP Sakhir in DIRETTA: il sigillo di Perez e l'amarezza di Russell. Leclerc: "Verstappen non è arrabbiato co… - marcofeltracco : RT @SkySportF1: ?? PEREZ VINCE UN GP PAZZO ?? ? Russell sfortunatissimo, Vettel fuori dalla top-10 I risultati ?