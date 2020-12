Diletta Leotta, nuovo look piace a Scardina: ritorno di fiamma? (Di domenica 6 dicembre 2020) La conduttrice sportiva di Dazn Diletta Leotta ha pubblicato su Instagram la foto del nuovo taglio di capelli, un po’ più corti rispetto a prima. Tra i vari like c’è quello del pugile Daniele Scardina, “King Toretto”, reduce da “Ballando con le stelle”. C’è davvero l’atteso ritorno di fiamma tra loro? Diletta Leotta… ci ha dato un taglio! Su Instagram la conduttrice siciliana di Dazn ha Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 6 dicembre 2020) La conduttrice sportiva di Daznha pubblicato su Instagram la foto deltaglio di capelli, un po’ più corti rispetto a prima. Tra i vari like c’è quello del pugile Daniele, “King Toretto”, reduce da “Ballando con le stelle”. C’è davvero l’attesoditra loro?… ci ha dato un taglio! Su Instagram la conduttrice siciliana di Dazn ha Articolo completo: dal blog SoloDonna

_sneijder85 : RT @gippu1: #Conte ruba la scena alla terza buonissima partita consecutiva dell'Inter distillando ancora una volta Eriksen per un centinaio… - C17Joker : RT @gippu1: #Conte ruba la scena alla terza buonissima partita consecutiva dell'Inter distillando ancora una volta Eriksen per un centinaio… - alessio_maresca : RT @gippu1: #Conte ruba la scena alla terza buonissima partita consecutiva dell'Inter distillando ancora una volta Eriksen per un centinaio… - clape87 : RT @gippu1: #Conte ruba la scena alla terza buonissima partita consecutiva dell'Inter distillando ancora una volta Eriksen per un centinaio… - Cafeponci : RT @gippu1: #Conte ruba la scena alla terza buonissima partita consecutiva dell'Inter distillando ancora una volta Eriksen per un centinaio… -