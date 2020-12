Diego Maradona junior in lacrime a Non è la D' Urso | ' Avevo il Covid | papà è morto senza di me Voglio sapere la verità'

(Di lunedì 7 dicembre 2020)ina Non è la D': 'ildi me.V ogliola' . In collegamento con Barbara D', il figlio diha raccontato il suo ...

A Live – Non è la D’Urso parla Diego Maradona jr, il figlio che Diego Armando Maradona aveva ritrovato solo da qualche anno. Ricoverato in ospedale a causa di una polmonite provocata dal ..."Voglio ricordare i bei momenti che ho passato con lui. Sono stato felice, ho provato a essere un buon figlio, posso solo ringraziare che sono riuscito, che è valsa la pena conoscerlo: anche per poco ...