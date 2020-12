De Zerbi: “Non stiamo giocando bene, ma oggi poca voglia di vincere la partita. Per restare in alto serve di più” (Di domenica 6 dicembre 2020) Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 ottenuto contro la Roma:“Non sono contento, abbiamo avuto troppa poca voglia di vincere la partita. Non stiamo giocando bene e i giocatori forti che abbiamo fuori non possono essere un alibi, anche se sono molto importanti. oggi non parlo del risultato, ma della poca convinzione di andare a prenderci i tre punti. Se vogliamo restare in alto dobbiamo cercare la vittoria con più forza”. Foto: Twitter Sassuolo ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020) Il tecnico del Sassuolo, Roberto De, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 ottenuto contro la Roma:sono contento, abbiamo avuto troppadila. None i giocatori forti che abbiamo fuori non possono essere un alibi, anche se sono molto importanti.non parlo del risultato, ma dellaconvinzione di andare a prenderci i tre punti. Semoindobbiamo cercare la vittoria con più forza”. Foto: Twitter Sassuolo ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

