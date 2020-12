Daydreamer anticipazioni 13 dicembre: Can e Sanem sorpresi da Polen (Di domenica 6 dicembre 2020) Dopo tanti sforzi Can e Sanem sembrano riavvicinarsi, ma l'arrivo di Polen provoca un nuovo allontanamento tra i due. Nel frattempo Osman e Emre hanno un nuovo scontro. L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 6 dicembre 2020) Dopo tanti sforzi Can esembrano riavvicinarsi, ma l'arrivo diprovoca un nuovo allontanamento tra i due. Nel frattempo Osman e Emre hanno un nuovo scontro. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

redazionetvsoap : #daydreamer #anticipazioni Non ha più lavoro ma non vuole dirlo a nessuno... - infoitcultura : Daydreamer - Le ali del sogno, anticipazioni della puntata del 6 dicembre - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni: arriva BULUT CEVHER, il nuovo uomo di… - infoitcultura : “Daydreamer”, le anticipazioni: due cuori in fuga… da Istanbul - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni turche: Can scompare -