Dal Veneto nuovo Gioco dell'Oca digitale contro il Covid

Ideato per i bambini delle scuole, arriva dal Veneto il nuovo Gioco dell'Oca digitale contro il Covid-19. L'obiettivo è di fare assimilare facilmente e in modo divertente le regole per prevenire il contagio Emergenza sanitaria Covid-19: per prevenire i contagi bisogna rispettare tre regole fondamentali: distanziamento fisico, lavaggio delle mani e uso della mascherina.

UDINE. Il bollettino di sabato 5 dicembre riporta il numero 21 alla voce decessi. Il Friuli piange altre ventuno persone, con i loro affetti e le loro storie. Di alcuni riportiamo il profilo e un rico ...

Nubifragio sull'Alta Marca Trevigiana: scoperchiata la stazione di Nove, case allagate a Cordignano

Iniziata la conta dei primi disagi dal nubifragio che si è abbattuto stanotte sull'Alta ... Grossi danni al tetto della stazione di Nove, frazione di Vittorio Veneto, dove sono caduti a terra diversi ...

