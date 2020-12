Da Regione 700 mila euro per la valorizzazione degli oratori lombardi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Uno stanziamento di fondi fino a 700.000 euro a favore degli oratori e della loro valorizzazione. Il contributo è assegnato dalla Giunta regionale per l’anno 2020. Sarà perciò liquidato secondo la suddivisione territoriale riportata dal decreto pubblicato sul Burl (Bollettino ufficiale Regione lombardia). I criteri di riparto I criteri di riparto dei fondi per gli oratori sono determinati dai Protocolli d’Intesa stipulati tra Regione lombardia e le diocesi. Ossia: Bergamo, Brescia, Como, Crema, Cremona, Lodi, milano, Mantova, Pavia, Vigevano e Tortona. Nel dettaglio prevedono che il 30% della disponibilità annuale sia ripartito sulla base della popolazione delle 11 diocesi. Che il 40% sia liquidato in base al ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 7 dicembre 2020) Uno stanziamento di fondi fino a 700.000a favoree della loro. Il contributo è assegnato dalla Giunta regionale per l’anno 2020. Sarà perciò liquidato secondo la suddivisione territoriale riportata dal decreto pubblicato sul Burl (Bollettino ufficialea). I criteri di riparto I criteri di riparto dei fondi per glisono determinati dai Protocolli d’Intesa stipulati traa e le diocesi. Ossia: Bergamo, Brescia, Como, Crema, Cremona, Lodi,no, Mantova, Pavia, Vigevano e Tortona. Nel dettaglio prevedono che il 30% della disponibilità annuale sia ripartito sulla base della popolazione delle 11 diocesi. Che il 40% sia liquidato in base al ...

