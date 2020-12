Cuadrado da annullare e Lukic da rosso. Lukaku, c'era rigore (Di domenica 6 dicembre 2020) Juventus-Torino ROMA - C'è un errore nella partita di Orsato , malissimo in United-Psg in Champions mercoledì scorso, ieri eletto dall'Iffhs miglior arbitro 2020. L'entrata di Lukic su Bentancur era ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 6 dicembre 2020) Juventus-Torino ROMA - C'è un errore nella partita di Orsato , malissimo in United-Psg in Champions mercoledì scorso, ieri eletto dall'Iffhs miglior arbitro 2020. L'entrata disu Bentancur era ...

sportli26181512 : Cuadrado da annullare e Lukic da rosso. Lukaku, c'era rigore: Tutti gli episodi arbitrali degli anticipi della deci… - Sergej_021 : RT @_RobertoErre: Orsato ha appena annullato un gol a Cuadrado, per la stessa ragione per la quale Antonio Mateu Lahoz avrebbe dovuto annul… - marinabeccuti : Juventus-Torino, moviola Gazzetta: giusto annullare gol di Cuadrado. Lukic da arancione - Torinogranatait : Juventus-Torino, moviola Gazzetta: giusto annullare gol di Cuadrado. Lukic da arancione - AleJFc38 : Ha causato il goal del Torino, ha fatto annullare come un idiota il goal di Cuadrado e voi lo esaltate perché ha fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Cuadrado annullare Cuadrado da annullare e Lukic da rosso. Lukaku, c'era rigore Corriere dello Sport.it Papagna Bianconera: “Da salvare c’è solo il risultato”

Vittoria nel derby che come al solito giunge nel finale. Una squadra senza anima nel primo tempo dove il Torino sembrava quasi Papagna-Bianconera-Juventus malpensa24 ...

Moviola, giusto annullare il gol di Cuadrado. Due dubbi a San Siro

Al 25' c'è un pestone, non rilevato dall'arbitro di Bentancur su Linetty. Al 35' la Juve protesta senza eccessi per un mani di Ansaldi in area, il tocco nello stacco c'è, ma il braccio viene valutato ...

Vittoria nel derby che come al solito giunge nel finale. Una squadra senza anima nel primo tempo dove il Torino sembrava quasi Papagna-Bianconera-Juventus malpensa24 ...Al 25' c'è un pestone, non rilevato dall'arbitro di Bentancur su Linetty. Al 35' la Juve protesta senza eccessi per un mani di Ansaldi in area, il tocco nello stacco c'è, ma il braccio viene valutato ...