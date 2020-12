Cristiana Sinagra | chi è | età | curiosità | foto | Instagram dell’ex compagna di Maradona

(Di domenica 6 dicembre 2020)sarà una delle protagonisti di Live! Non è la D’Urso, il salotto televisivo serale della domenica condotto da Barbara D’Urso. L’appuntamento è per stasera, domenica 6 dicembre 2020, in prima serata su Canale 5. Stasera infatti si tornerà a parlare della morte di Diego Armandocon le testimonianze esclusive del figlio Diego Jr e di sua madreper l’appunto.: chi è l’ex di“Il pibe de oro” ha avuto tantissime relazioni, tra queste quella con, originaria di Napoli, nata il 23 novembre del 1964. Dalla loro unione è nato Diego Jr, per la quale la mamma si è battuta a lungo affinché gli venissero riconosciuti dal padre i diritti. E’ ...

Al via stasera, domenica 6 dicembre in prima serata su Canale 5, la tredicesima puntata di Live Non è la d'Urso condotto da Barbara D'Urso