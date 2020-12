Covid: superata soglia dei 60mila morti in Italia (Di domenica 6 dicembre 2020) Nonostante i numeri solitamente più contenuti nel week end, oggi è stata superata un'altra soglia psicologica significativa: quella dei 60mila morti dall'inizio dell'epidemia (precisamente 60.078). I ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 6 dicembre 2020) Nonostante i numeri solitamente più contenuti nel week end, oggi è stataun'altrapsicologica significativa: quella deidall'inizio dell'epidemia (precisamente 60.078). I ...

PaoloGentiloni : #COVID Italia ora tra I primi dieci paesi per mortalita’ in rapporto alla popolazione e superata solo da US in term… - mistermeo : RT @PaoloGentiloni: #COVID Italia ora tra I primi dieci paesi per mortalita’ in rapporto alla popolazione e superata solo da US in termini… - TeresaFCalabria : RT @Agenzia_Italia: Superata la soglia dei 60.000 morti per Covid-19 in Italia. 18.887 i nuovi positivi - eleitaliana : RT @Agenzia_Italia: Superata la soglia dei 60.000 morti per Covid-19 in Italia. 18.887 i nuovi positivi - sulsitodisimone : Superata la soglia dei 60.000 morti per Covid-19 in Italia. 18.887 i nuovi positivi -