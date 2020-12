Covid: superata la soglia dei 60mila morti. In Sicilia oltre mille nuovi casi. Calabria: più contagiati ma meno vittime (Di domenica 6 dicembre 2020) Sono 18.887 i nuovi casi di C oronavirus in Italia (ieri 21.052), su un totale di 163.550 tamponi realizzati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 194.984). E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino... Leggi su feedpress.me (Di domenica 6 dicembre 2020) Sono 18.887 idi C oronavirus in Italia (ieri 21.052), su un totale di 163.550 tamponi realizzati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 194.984). E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino...

