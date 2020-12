Covid: superata la soglia dei 60mila morti. In Sicilia oltre mille nuovi casi. Calabria: più contagiati ma meno vittime (Di domenica 6 dicembre 2020) Sono 18.887 i nuovi casi di C oronavirus in Italia (ieri 21.052), su un totale di 163.550 tamponi realizzati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 194.984). E quanto emerge dal quotidiano bollettino ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 6 dicembre 2020) Sono 18.887 idi C oronavirus in Italia (ieri 21.052), su un totale di 163.550 tamponi realizzati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 194.984). E quanto emerge dal quotidiano bollettino ...

