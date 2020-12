Covid, Speranza pronto a premiare la Campania: potrebbe diventare zona gialla già dal 13 dicembre (Di domenica 6 dicembre 2020) La Campania è stata una delle Regioni più colpite da questa seconda ondata di Coronavirus. La pandemia, infatti, non ha risparmiato la regione del Sole che, è stata dichiarata zona rossa per diverse settimana. Ora, però, la situazione è in leggero miglioramento, con il Ministro Roberto Speranza che ha dichiarato la Campania zona arancione. Quest’ultima, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Laè stata una delle Regioni più colpite da questa seconda ondata di Coronavirus. La pandemia, infatti, non ha risparmiato la regione del Sole che, è stata dichiaratarossa per diverse settimana. Ora, però, la situazione è in leggero miglioramento, con il Ministro Robertoche ha dichiarato laarancione. Quest’ultima, L'articolo

Agenzia_Ansa : Covid, il Cdm approva il decreto. Stop spostamenti Regioni da 21/12 a 6/1. A scuola a gennaio #ANSA - TgrPiemonte : +++ #Covid, il Piemonte diventa zona arancione insieme a Lombardia e Calabria. L'ordinanza del ministro Speranza en… - GrimoldiPaolo : #Covid_19. Le regole delle #zonerosse valgono solo per la #Lombardia? Nella #Campania di #DiMaio e #Fico è tutto co… - MichelaRoi : RT @PLCastagnetti: Anche la sx ???? comincia a scrivere che senza il Covid avrebbe vinto Trump. Premesso che non è un “dettaglio” da poco, re… - DottVicidomini : RT @PLCastagnetti: Anche la sx ???? comincia a scrivere che senza il Covid avrebbe vinto Trump. Premesso che non è un “dettaglio” da poco, re… -