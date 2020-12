Covid scuola | Pittoni Lega | “In classe il rischio di contagio è alto | ma l’aerazione è ancora affidata alle finestre”

giorgio_gori : Per fermare il #COVID e rilanciare l’economia è fondamentale che si vaccini più gente possibile. Niente obbligo, m… - MediasetTgcom24 : Covid, Azzolina: 'A scuola ora servono test rapidi e tamponi' #scuola - Agenzia_Ansa : Covid, il Cdm approva il decreto. Stop spostamenti Regioni da 21/12 a 6/1. A scuola a gennaio #ANSA - orizzontescuola : Covid scuola, Pittoni (Lega): “In classe il rischio di contagio è alto, ma l’aerazione è ancora affidata alle fines… - _glitchgum_ : a volte ripenso a quando ancora la scuola di nuoto era aperta e ci resto malissimo. era il mio punto di incontro co… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola

Orizzonte Scuola

Lo afferma Edgar Bohn, presidente dell'associazione per la scuola primaria: "Ricircolo d'aria ogni 20 minuti, per i bambini difficile concentrarsi" ...FIRENZE: Covid, con il ritorno della Toscana in zona arancione riprendono da mercoledì 9 dicembre le lezioni in presenza per i ragazzi di 12 e 13 anni ...