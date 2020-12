Covid, Regina Elisabetta: 'Vaccino nel Regno Unito nelle prossime settimane' (Di domenica 6 dicembre 2020) La Regina del Regno Unito Elisabetta II riceverà nelle prossime settimane il Vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid, farmaco che ha appena ottenuto il via libera dalle autorità sanitarie britanniche. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 6 dicembre 2020) LadelII riceveràilPfizer-BioNTech contro il, farmaco che ha appena ottenuto il via libera dalle autorità sanitarie britanniche. ...

gualtierieurope : La Presidenza italiana #G20 è impegnata per #FinancialInclusion ed empowerment femminile. Lavoriamo a una risposta… - _luigicontu : RT @Agenzia_Ansa: La Regina Elisabetta farà presto il vaccino anti-covid assieme al principe Filippo, in via prioritaria per l'età #ANSA ht… - Topo_Ligio : La regina Elisabetta riceverà il vaccino contro il coronavirus Pfizer-BioNTech entro poche settimane.… - MediasetTgcom24 : Covid, Regina Elisabetta: 'Vaccino nel Regno Unito nelle prossime settimane' #Coronavirus - GHERARDIMAURO1 : RT @Agenzia_Ansa: La Regina Elisabetta farà presto il vaccino anti-covid assieme al principe Filippo, in via prioritaria per l'età #ANSA ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Regina Covid, Regina Elisabetta: "Vaccino nel Regno Unito nelle prossime settimane" TGCOM La rivincita della plastica da regina dell'inquinamento a scudo contro il virus

La Reuters ha parlato di "pandemia della plastica". Perché il virus che ha sconvolto il mondo ha avuto l'effetto non del tutto secondario di farci capire come sia indispensabile questo materiale per u ...

Coronavirus, il vaccino somministrato alla regina Elisabetta "nelle prossime settimane"

La regina Elisabetta, 94 anni, e il principe Filippo, 99 anni , saranno vaccinati contro il coronavirus "nelle prossime settimane". Lo riporta il Daily Mail, ...

La Reuters ha parlato di "pandemia della plastica". Perché il virus che ha sconvolto il mondo ha avuto l'effetto non del tutto secondario di farci capire come sia indispensabile questo materiale per u ...La regina Elisabetta, 94 anni, e il principe Filippo, 99 anni , saranno vaccinati contro il coronavirus "nelle prossime settimane". Lo riporta il Daily Mail, ...