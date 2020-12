Covid in Italia: 18.887 nuovi casi e 564 morti Superata la soglia delle 60 mila vittime (Di domenica 6 dicembre 2020) I dati inoltrati dal quotidiano bollettino sull’emergenza coronavirus, diffuso dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 6 dicembre 2020) I dati inoltrati dal quotidiano bollettino sull’emergenza coronavirus, diffuso dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità.

