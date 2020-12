Covid, il nuovo bollettino della Regione Campania (Di domenica 6 dicembre 2020) La Regione Campania ha comunicato il nuovo bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 6 dicembre, che sale di 1.552 nuovi casi e 32 decessi. Coronavirus, il bilancio in Campania: 1.552 nuovi casi e 32 decessi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 6 dicembre 2020) Laha comunicato ilbilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 6 dicembre, che sale di 1.552 nuovi casi e 32 decessi. Coronavirus, il bilancio in: 1.552 nuovi casi e 32 decessi su Notizie.it.

dellorco85 : Il nuovo loop è 'abbiamo tante vittime covid quindi le restrizioni non sono servite e non servono'. Come dire: 'la… - NicolaPorro : Tutti i programmi Tv a stigmatizzare gli italiani che vanno a fare compere. Come se fossero dei pericolosi criminal… - stanzaselvaggia : Quindi colui che parla di virus uscito dal laboratorio e diffonde informazioni false, ovvero che il 95% delle perso… - Rosario86913717 : Questo 2020 e stato un anno da far schifo tra covid e altro questo anno e da far schifo sperando che almeno q… - serenel14278447 : Covid: Russia, oltre 29mila casi in 24h, è nuovo record -