Covid, festa in casa nel Trapanese: da carabinieri multa da 5.200 (Di domenica 6 dicembre 2020) I carabinieri di Alcamo (Trapani) sono intervenuti all'interno di una villetta di Alcamo Marina, dove era in corso una festa privata alla quale partecipavano 13 giovani che, tra musica e balli, e incuranti delle norme per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid, avevano organizzato un party in grande stile. I militari erano stati chiamati, poco prima, da un cittadino il quale, chiedendo di rimanere anonimo, aveva segnalato che qualcuno aveva in animo di organizzare una festa clandestina. I carabinieri non ci hanno messo molto a rintracciare l'abitazione, non solo per le numerose macchine parcheggiate di fronte la stessa, ma anche per la musica ad alto volume che proveniva dall'immobile.I tredici partecipanti, tutti ragazzi dai venti ai trenta anni, privi di mascherina, non hanno cercato di ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 6 dicembre 2020) Idi Alcamo (Trapani) sono intervenuti all'interno di una villetta di Alcamo Marina, dove era in corso unaprivata alla quale partecipavano 13 giovani che, tra musica e balli, e incuranti delle norme per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da, avevano organizzato un party in grande stile. I militari erano stati chiamati, poco prima, da un cittadino il quale, chiedendo di rimanere anonimo, aveva segnalato che qualcuno aveva in animo di organizzare unaclandestina. Inon ci hanno messo molto a rintracciare l'abitazione, non solo per le numerose macchine parcheggiate di fronte la stessa, ma anche per la musica ad alto volume che proveniva dall'immobile.I tredici partecipanti, tutti ragazzi dai venti ai trenta anni, privi di mascherina, non hanno cercato di ...

LaStampa : Cresce il fenomeno dei ritrovi nelle suite: ecco come si aggira il “coprifuoco” anti Covid. - pdnetwork : Roma, Via del corso oggi pomeriggio. Se non collaboriamo tutti, sarà più complicato uscire da questa situazione.… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, ad Alcamo in 13 a festa di compleanno: multe per 5.200 euro - Pino__Merola : Covid, ad Alcamo in 13 a festa di compleanno: multe per 5.200 euro - stefano_pancini : RT @SkyTG24: Covid, ad Alcamo in 13 a festa di compleanno: multe per 5.200 euro -