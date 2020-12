Covid, Coldiretti: riaperti 72mila bar e ristoranti nelle zone gialle (Di domenica 6 dicembre 2020) Con il ritorno di cinque nuove Regioni tra le zone gialle hanno riaperto oltre 72mila tra bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi costretti per settimane alla chiusura o alla sola attività di asporto. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 6 dicembre 2020) Con il ritorno di cinque nuove Regioni tra lehanno riaperto oltretra bar,, pizzerie e agriturismi costretti per settimane alla chiusura o alla sola attività di asporto. ...

Con il ritorno della Puglia in zona gialla riaprono oltre 21mila bar, pizzerie e ristoranti e gli 876 agriturismi, costretti per un mese dal 6 novembre scorso alla chiusura con la sola possibilità di ...

Coronavirus. Coldiretti: "Riaperti 72mila bar e ristoranti in zone gialle"

