Covid | bollettino Italia di oggi 6 dicembre | 18 887 nuovi contagi e 564 morti Rapporto tamponi-positivi risale

Adnkronos : ++Covid Lazio, oggi 1.632 casi positivi e 14 morti: il bollettino++ - Adnkronos : ++Covid Lombardia, 2.413 contagi e 140 morti: il bollettino++ - lorepregliasco : 993 morti COVID nel bollettino di oggi, mai così tanti dall'inizio dell'epidemia. Probabile che i dati contengano a… - raveragiuliano : RT @M_RSezione: Questo bollettino mostra i nuovi programmi delle organizzazioni cattoliche umanitarie per fornire sostegno ai rifugiati e a… - BrunaNerazzurra : RT @fanpage: #Covid_19 Il #Bollettino di oggi #7dicembre. I dati regione per regione -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Coronavirus in Italia. Ecco il bollettino diramato dalla Protezione Civile con i numeri del contagio relativi al 6 dicembre. Attualmente positivi: 755.306 Deceduti: 60.078 (+564) Dimessi/Guariti: ...? In arrivo i vaccini nell’hub di Pratica di Mare? Usa, oltre un milione di casi in 5 giorni? Nuova stretta sul distanziamento in Corea del Sud? In Germania calano i morti giornalieri? In Israele le v ...