Covid | bollettino di oggi 6 dicembre | 18 887 nuovi contagi e 564 morti Superata la soglia delle 60 mila vittime

(Di domenica 6 dicembre 2020) ?, ildidomenica 62020 registra 18.887casi (ieri erano 21.052) e 564 decessi, in calo rispetto ai 662 di ieri. Dai dati del nuovodel...

Adnkronos : ++Covid Lazio, oggi 1.632 casi positivi e 14 morti: il bollettino++ - Adnkronos : ++Covid Lombardia, 2.413 contagi e 140 morti: il bollettino++ - lorepregliasco : 993 morti COVID nel bollettino di oggi, mai così tanti dall'inizio dell'epidemia. Probabile che i dati contengano a… - occhio_notizie : #Covid, altri 309 casi a Caserta e provincia - Mimmino62 : I MORTI DI COVID SARANNO 5000 AL MASSIMO! Il bollettino 18.887 nuovi casi e 564 morti. In Italia superati i 60mila… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

?Covid, il bollettino di oggi domenica 6 dicembre 2020 registra 18.887 nuovi casi (ieri erano 21.052) e 564 decessi, in calo rispetto ai 662 di ieri. Dai dati del nuovo bollettino ...17:56Il bollettino del Covid: 1022 nuovi casi, 36 decessi 17:56Coronavirus in Sicilia: 1022 nuovi casi positivi e 36 decessi 17:50Coronavirus, in Sicilia più di mille nuovi contagi: 36 morti nelle ult ...