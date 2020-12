Covid | Arcuri | “Tutti gli italiani vaccinati entro settembre Dosi anche ai migranti | hanno gli stessi diritti”

(Di domenica 6 dicembre 2020) La premessa è che l’Agenzia europea del farmaco e quindi l’Aifa autorizzino i candidati vaccini anti. L’Italia avrà quindi 202 milioni didi vaccino da gennaio 2021 a marzo 2022. E se tutto dovesse andare come da cronoprogramma: via libera a fine dicembre e inizio campagna vaccinalela fine di gennaio l’ipotesi è che tutti glisiano. “Visto che ogni cittadino dovrà farsi due volte il vaccino, a distanza di qualche settimana, questo vuol dire che possiamo vaccinare fino a 101 milioni di persone – spiega -. Se le date saranno rispettate, potremo vaccinare tutti gli, perché avremo leche servono”, dunque, “pensiamo di poter vaccinare...

Il commissario all'Emergenza è intervenuto alla trasmissione Mezz'ora in Più. Sul Piano viaccini: "Può andare male solo se ...Anche i migranti presenti in Italia riceveranno il vaccino anti-Covid. Lo ha precisato il Commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri, a Mezz'ora in Più ...