Covid | Arcuri “202 milioni di dosi di vaccino nei prossimi 15 mesi”

(Di domenica 6 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Nell’ipotesi in cui gli istituti di certificazione europei e italiani forniranno le certificazioni dei vaccini arrivati alla fase di sperimentazione, sarà possibile che nel corso dei15 mesi, quindi da gennaio fino a marzo del 2022, arrivino 202didi”. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza, Domenico, intervistato da Lucia Annunziata a “Mezz’ora in più” su Raitre.“All’Italia spetta il 13.5% delleche le case produttrici forniranno – sottolinea, ricordando che ogni persona verrà sottoposto a due-. Potremmo vaccinare quindi fino a 101di italiani. Se le date verranno rispettate, nel terzo trimestre del 2021, ossia entro settembre, avremo ...

Entro settembre 2021 avremo la possibilità di vaccinare tutti gli italiani": lo ha assicurato il commissario all'emergenza Covid, Domenico Arcuri, intervistato a "Mezz'ora in più" su Raitre.Anche i migranti presenti in Italia riceveranno il vaccino anti-Covid. Lo ha precisato il Commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri, a Mezz'ora in Più ...