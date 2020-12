Covid, anno 'bollente' per 112: da marzo 392mila telefonate (Di domenica 6 dicembre 2020) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Trecentonovantaduemila chiamate al Numero Unico di Emergenza 112 sono state ricevute da marzo a oggi dalla sezione appositamente istituita nella Sala Operativa di Roma e dedicata all'emergenza Coronavirus. Una media di 4300 telefonate al giorno, con un picco di addirittura 23mila a marzo, quando il Covid-19 si è trasformato in vera e propria pandemia. Sono i numeri impressionanti appresi dall'Adnkronos e che raccontano meglio forse di tante parole la percezione dell'emergenza, lo spavento e la sensazione di insicurezza vissuta dal cittadino. "Dopo il boom di marzo, con quasi mille chiamate in un'ora, in estate le telefonate per Covid sono quasi scomparse - spiega il direttore del Soccorso Pubblico di Regione Lazio Livio De Angelis - Abbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Trecentonovantaduemila chiamate al Numero Unico di Emergenza 112 sono state ricevute daa oggi dalla sezione appositamente istituita nella Sala Operativa di Roma e dedicata all'emergenza Coronavirus. Una media di 4300al giorno, con un picco di addirittura 23mila a, quando il-19 si è trasformato in vera e propria pandemia. Sono i numeri impressionanti appresi dall'Adnkronos e che raccontano meglio forse di tante parole la percezione dell'emergenza, lo spavento e la sensazione di insicurezza vissuta dal cittadino. "Dopo il boom di, con quasi mille chiamate in un'ora, in estate lepersono quasi scomparse - spiega il direttore del Soccorso Pubblico di Regione Lazio Livio De Angelis - Abbiamo ...

