Covid: Abruzzo promosso, l’Italia sta per uscire dalla zona rossa (Di domenica 6 dicembre 2020) Covid: Abruzzo pronto ad essere promosso con la regione che torna arancione. Così l’Italia esce dalla zona rossa Il governo lo aveva promesso nei giorni scorsi e da metà settimana diventerà realta. Nessuna regione in zona rossa, perché anche l’Abruzzo sta per passa in arancione. Con un piccolo giallo però perché il presidente regionale, Marco L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 6 dicembre 2020)pronto ad esserecon la regione che torna arancione. CosìesceIl governo lo aveva promesso nei giorni scorsi e da metà settimana diventerà realta. Nessuna regione in, perché anche l’sta per passa in arancione. Con un piccolo giallo però perché il presidente regionale, Marco L'articolo proviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : #Covid, ordinanza #Abruzzo: da domani fuori dalla zona rossa. Marsilio: 'Diventa arancione, ho informato Speranza'.… - TgLa7 : #Covid Secondo fonti di governo #Abruzzo deve aspettare mercoledì prima di diventare #zonaarancione: 'Va rispettat… - RetweetPalermo : RT @IlModeratoreWeb: Covid, Marsilio firma l’ordinanza per Abruzzo in zona arancione - - UnioneSarda : #Covid: in #Abruzzo firmata per l'ordinanza per uscire dalla zona rossa, ma il governa frena - Italia_Notizie : Covid, Marsilio: “Da domani anche l’Abruzzo diventa zona arancione”. Ma il governo: “Nessun via libera, deve aspett… -