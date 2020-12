Così Trump tenta la spallata in Georgia e Arizona (Di domenica 6 dicembre 2020) Donald Trump tenta una spallata all’esito delle presidenziali, chiedendo ai governatori repubblicani della Georgia e dell’Arizona di convocare una sessione speciale dei Parlamenti statali, per ribaltare il risultato nei loro Stati, dove ha vinto Joe Biden, e nominare grandi elettori che lo appoggino quando il Collegio elettorale sarà chiamato a eleggere formalmente il presidente il 14 dicembre. La spallata di Trump arriva nel giorno in cui Biden supera la soglia dei 270 grandi elettori necessaria per essere eletto, con la certificazione dei risultati da parte della California, che lo fa salire a 288 grandi elettori contro i 222 di Trump. Manca la certificazione dei risultati in Stati che valgono complessivamente 28 grandi elettori. Le pressioni di ... Leggi su formiche (Di domenica 6 dicembre 2020) Donaldunaall’esito delle presidenziali, chiedendo ai governatori repubblicani dellae dell’di convocare una sessione speciale dei Parlamenti statali, per ribaltare il risultato nei loro Stati, dove ha vinto Joe Biden, e nominare grandi elettori che lo appoggino quando il Collegio elettorale sarà chiamato a eleggere formalmente il presidente il 14 dicembre. Ladiarriva nel giorno in cui Biden supera la soglia dei 270 grandi elettori necessaria per essere eletto, con la certificazione dei risultati da parte della California, che lo fa salire a 288 grandi elettori contro i 222 di. Manca la certificazione dei risultati in Stati che valgono complessivamente 28 grandi elettori. Le pressioni di ...

pietroraffa : Trump non è più il Presidente degli Stati Uniti. Così, a caso, mi piaceva ricordarvelo. Buongiorno! - seb5113910 : RT @Topo_Ligio: Trump oggi a un mese dalle elezioni. Biden un folla così non l'ha vista neanche in campagna elettorale e probabilmente no… - massimochiappa2 : @Desmondo90 La Gabbard sostiene Trump nell' abolizione della Section 230. Se ciò avvenisse finisce il mondo dei soc… - brusky77 : @matteosalvinimi Stai facendo bene la tua parte,continua così che la batosta elettorale si concretizzerà anche per… - nicolo_bittoni : @Veritat5 @SkyTG24 @patriziagatto3 mamma mia quanto siete patetici voi con le tre stelline. non vi rendete neanche… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Trump Elezioni Usa 2020, Trump: «Non concedo la vittoria, il voto è truccato». E Twitter lo censura Corriere della Sera