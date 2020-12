"Così ho guarito tutti dal Covid Ma fanno la guerra al farmaco" (Di domenica 6 dicembre 2020) Il medico ha guarito tutti con l'idrossiclorochina. E attacca: "Un terzo dei contagi/ricoveri/terapie-intensive/morti è dovuto ai messaggi sbagliati dati dai vertici istituzionali/clinici, un altro terzo dalle scelte erronee del Governo" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 6 dicembre 2020) Il medico hacon l'idrossiclorochina. E attacca: "Un terzo dei contagi/ricoveri/terapie-intensive/morti è dovuto ai messaggi sbagliati dati dai vertici istituzionali/clinici, un altro terzo dalle scelte erronee del Governo" Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : 'Così ho guarito tutti dal Covid Ma fanno la guerra al farmaco' - massiacerbo : @herzoa @NandoPiscopo1 Leggerissimo affaticamento:giusto non rischiarlo. Peraltro avrà così una settimana di allena… - romeo__js : @lapinna1 250 circa “usciti” dalle terapie intensive. Supponendo nessun guarito (gli “usciti” sono tutti morti quel… - siamo_la_Roma : ??? Oggi provino per #Veretout: il francese tenta il recupero per il #Sassuolo ? #Fonseca dovrà inventare la difesa… - Faiele85 : Il mio migliore amico settimana scorsa si sentiva male ed ha fatto il tampone. Risultato positivo e messo in quaran… -

Ultime Notizie dalla rete : Così guarito Gian Paolo Ormezzano: «Che odissea il covid a 85 anni. Così sono guarito dalla notte più brutta della mia... Corriere della Sera