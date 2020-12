Coronavirus: Toti, 'governo ripensi a misure che creano disparità' (Di domenica 6 dicembre 2020) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Spero che il governo ripensi, almeno dove il virus lo consente, alle misure che vietano gli spostamenti nelle feste natalizie ove creino disparità di trattamento. Perché danneggiare ulteriormente le attività, soprattutto quelle del nostro entroterra che già tanto hanno sofferto? Perché costringere alla solitudine molte persone, che chiedono solo di trascorrere il Natale con una sola persona cara, solo perché vivono in un piccolo comune mentre nelle grandi città le famiglie si riuniranno?". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. "Tutti i liguri -ricorda- hanno fatto sforzi per arrivare fin qua, quindi tutti i liguri devono avere le stesse regole e le stesse opportunità. Io sono orgoglioso del loro impegno ed è per questo che chiedo un po' ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Spero che il, almeno dove il virus lo consente, alleche vietano gli spostamenti nelle feste natalizie ove creinodi trattamento. Perché danneggiare ulteriormente le attività, soprattutto quelle del nostro entroterra che già tanto hanno sofferto? Perché costringere alla solitudine molte persone, che chiedono solo di trascorrere il Natale con una sola persona cara, solo perché vivono in un piccolo comune mentre nelle grandi città le famiglie si riuniranno?". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni. "Tutti i liguri -ricorda- hanno fatto sforzi per arrivare fin qua, quindi tutti i liguri devono avere le stesse regole e le stesse opportunità. Io sono orgoglioso del loro impegno ed è per questo che chiedo un po' ...

