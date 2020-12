Coronavirus, oggi 18.887 positivi e 564 morti. Oltre 60mila decessi da inizio pandemia. Casi: 30mila in meno rispetto a settimana scorsa (Di domenica 6 dicembre 2020) Sono 18.887 i nuovi Casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 163.550 tamponi processati. Il nuovo bollettino del ministero della Salute segnala anche altri 564 morti: superata la soglia dei 60mila decessi dall’inizio della pandemia. In totale da febbraio ad oggi sono 60.078 le persone con il Covid che sono morte. I contagi giornalieri calando di 2.165 unità rispetto a sabato e tornano sotto quota 20mila per la prima volta dopo 4 giorni. Nel complesso questa settimana sono stati scoperti 143.699 nuovi positivi, più di 30mila in meno rispetto alla scorsa settimana quando nei 7 giorni i contagi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Sono 18.887 i nuovidiregistrati in Italia nelle ultime 24 ore su 163.550 tamponi processati. Il nuovo bollettino del ministero della Salute segnala anche altri 564: superata la soglia deidall’della. In totale da febbraio adsono 60.078 le persone con il Covid che sono morte. I contagi giornalieri calando di 2.165 unitàa sabato e tornano sotto quota 20mila per la prima volta dopo 4 giorni. Nel complesso questasono stati scoperti 143.699 nuovi, più diinallaquando nei 7 giorni i contagi ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus: oggi 21.052 nuovi casi e 662 decessi - sole24ore : Secondo il cardinale Penitenziere Maggiore, Mauro Piacenza, la confessione via smartphone non vale, nemmeno in temp… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 6 dicembre: 18.887 nuovi casi e 564 morti - Mbyk019285 : RT @fcolarieti: Coronavirus, il bollettino di oggi: 18.887 nuovi casi e 564 morti. Superate le 60mila vittime dall’inizio dell’epidemia htt… - marina93714637 : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi, 6 dicembre: 18.887 nuovi casi e 564 morti [a cura di Agnese Ananasso e Giovanni Gagliar… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus oggi. Miozzo (Cts): entriamo in fase con raddoppio criticità. Arcuri: vaccineremo migranti, stessi diritti degli italiani Il Sole 24 ORE Covid Italia, bollettino di oggi 6 dicembre: 18.887 nuovi casi e 564 morti. Risale all'11,5% il rapporto tamponi-positivi

?Covid, il bollettino di oggi domenica 6 dicembre 2020 registra 18.887 nuovi casi (ieri erano 21.052) e 564 decessi. Dai dati del nuovo bollettino del ministero della Salute ...

Confessione via cellulare come misura anti-Covid? Per il Vaticano non è valida. “Sì alle assoluzioni collettive in situazioni gravi”

Il Vaticano ha tracciato un vademecum su come vivere i sacramenti e la vita della Chiesa durante il Covid. Alcuni atti di fede, infatti, sono impossibili da fare per chi è isolato o in quarantena: ad ...

?Covid, il bollettino di oggi domenica 6 dicembre 2020 registra 18.887 nuovi casi (ieri erano 21.052) e 564 decessi. Dai dati del nuovo bollettino del ministero della Salute ...Il Vaticano ha tracciato un vademecum su come vivere i sacramenti e la vita della Chiesa durante il Covid. Alcuni atti di fede, infatti, sono impossibili da fare per chi è isolato o in quarantena: ad ...