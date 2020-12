Coronavirus | news | Stretta anti-Covid sul Natale | controlli a tappeto su spostamenti LIVE

(Di domenica 6 dicembre 2020) Gli esercizi commerciali riaprono in tutte le regioni, tranne in Abruzzo che resta zona rossa. Nelle ultime 24 ore , 21mila nuovi positivi e 662 morti. Il ministro Speranza a Sky Tg24in: "Chiediamo grandi sacrifici, ma sono ancora indispensabili". L'Hub nazionale dei vaccini sarà nel sito militare di Pratica di Mare. Sondaggio di Quorum Youtrend per Sky Tg24: 6 italiani su 10 sono favorevoli alla profilassi

Test sierologici rapidi per il covid 19 anche nelle farmacie fanesi: al via da domani le prenotazioni. Per quanto riguarda le farmacie comunali, gestite da Aset, il test (sarà prelevata una goccia di ...Gli spostamenti tra comuni e regioni a Natale dal 21 al 6 gennaio sono vietati, ci saranno posti di blocco in autostrada, controlli in stazioni e aeroporti, ma la fuga dal nord è già iniziata. Ecco le ...